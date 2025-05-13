Son Dakika Haberi | 20 yıllık sevgilisine kocasını öldürttü! Kan donduran cinayet planı ortaya çıktı: Tuzağa böyle çekmiş

20 YILLIK SEVGİLİSİNE KOCASINI ÖLDÜRTMÜŞ

Tanık olarak ifadesi alınan Zahide Veznedar azmettirici olarak gözaltına alındı. İfadesinde "2012 yılından beri evliyiz 11 yaşında bir kızımız var. Şüpheli ile 20 yıllık bir ilişkimiz var. Olay günü de buluştuk. Artık kocamın yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Ufuk ile kaçmaya karar verdik. Onun olayı gerçekleştireceğini bilmiyordum" dediği öne sürüldü.