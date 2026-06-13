Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:13 Son Güncelleme: 13.06.2026 10:25

SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!

SON DAKİKA… Bir cinayet dosyası daha faili meçhul kalmadı… Adana’da 2006 yılında kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan İlyas Günal olayında yeni bir gelişme yaşandı. Otoyol kenarındaki bir menfez içerisinde bulunan kemikler Günal’a ait çıktı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. İşte tüyler ürperten cinayetin ayrıntıları…

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde otoyol kenarındaki bir menfez içerisinde 12 Ekim 2021 tarihinde bulunan kemik parçaları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, kalıntıların 18 Şubat 2006 tarihinden itibaren kayıp olan İlyas Günal'a ait olduğu tespit edildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1980 doğumlu olan Günal için ailesi tarafından 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında bulunan kemik parçaları ile Günal'ın ailesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan eşleştirme sonucunda kalıntıların İlyas Günal'a ait olduğu kesinlik kazandı.

HTS KAYITLARI VE TANIK İFADELERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Polis ekipleri, Günal'ın kaybolduğu döneme ilişkin yürüttükleri çalışmalarda, olayın aydınlatılması amacıyla geçmişe dönük HTS (telefon sinyal) kayıtlarını da inceledi. Araştırmalar sonucunda, Günal'ın kaybolduğu tarihte birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı kişilerin, kemik parçalarının bulunduğu bölgede sinyal verdikleri belirlendi. Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda cesedin otoyol kenarındaki menfez çevresine gömüldüğü yönünde bulgulara ulaşıldı.

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CİNAYET BÜRODAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 9 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda V.A., M.Y., F.A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V.K. ve Ö.Ç. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, F.A. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. V.A., M.Y. ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

#ADANA #SARIÇAM #CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!
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