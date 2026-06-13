SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!

Adana'nın Karaisalı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1980 doğumlu olan Günal için ailesi tarafından 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında bulunan kemik parçaları ile Günal'ın ailesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan eşleştirme sonucunda kalıntıların İlyas Günal'a ait olduğu kesinlik kazandı.
HTS KAYITLARI VE TANIK İFADELERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI
Polis ekipleri, Günal'ın kaybolduğu döneme ilişkin yürüttükleri çalışmalarda, olayın aydınlatılması amacıyla geçmişe dönük HTS (telefon sinyal) kayıtlarını da inceledi. Araştırmalar sonucunda, Günal'ın kaybolduğu tarihte birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı kişilerin, kemik parçalarının bulunduğu bölgede sinyal verdikleri belirlendi. Ayrıca elde edilen bilgiler doğrultusunda cesedin otoyol kenarındaki menfez çevresine gömüldüğü yönünde bulgulara ulaşıldı.
CİNAYET BÜRODAN EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 9 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda V.A., M.Y., F.A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V.K. ve Ö.Ç. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken, F.A. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. V.A., M.Y. ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.