SON DAKİKA… 20 yıllık sır perdesi aralandı! Kayıp İlyas Günal dosyasında çarpıcı gelişme: 3 kişi tutuklandı!

Adana'nın Karaisalı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1980 doğumlu olan Günal için ailesi tarafından 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında bulunan kemik parçaları ile Günal'ın ailesinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan eşleştirme sonucunda kalıntıların İlyas Günal'a ait olduğu kesinlik kazandı.