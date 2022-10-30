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Giriş Tarihi: 30.10.2022 23:07 Son Güncelleme: 30.10.2022 23:07

20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir?

A- 1 Ocak 1999
B- 31 Aralık1999
C- 1 Ocak 2000
D- 31 Aralık 2000 (CEVAP)


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