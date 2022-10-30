Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 20. yüzyılda doğmuş en genç insanın doğum tarihi nedir?
A- 1 Ocak 1999
B- 31 Aralık1999
C- 1 Ocak 2000
D- 31 Aralık 2000 (CEVAP)