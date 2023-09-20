200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname

Ankara Yenimahalle'deki bir sitede yaşayan yaklaşık 200 kiracı ellerine ulaşan icra kâğıdı ile hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi İbrahim T, oğlu aracılığıyla kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda maddesinden yararlandı ve kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını da talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemi başlatmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine mahkeme banka hesap dökümlerini inceledi ve talebi haksız bularak fırsatçılığın önüne geçti.

Ev sahibinin oğlu Celal T'nin son hamlesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Celal T, kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçtiği gerekçesiyle yeni kira döneminde kira bedelinin aylık 14 bin Türk lirası olacağına dair noter aracılığıyla ihtarname çekti. Bununla da yetinmeyen ev sahibi kira bedelini kabul etmemesi durumunda dava açacağını ve tüm bedellerden kiracının sorumlu olacağını bildirdi.





Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, müvekkili olan kiracı ile ev sahibi arasındaki sorunu SABAH'a anlattı. Gündoğmuş, "Konuta ilişkin kira sözleşmesinin 2017'de müvekkilim ve ev sahibi Celal T. arasında imzalandığını görüyoruz. Enflasyon oranları artmadan önce kiracı ev sahibi arasındaki kira artırım bedelleri taraflar arasındaki sözlü anlaşma ile sağlandı. Ülkemizdeki kira artışlarının neredeyse tamamı bu usule göre yapılırken, müvekkil ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratında TEFE/TÜFE oranına göre artış yapılacağına dair bir madde bulunmuyor. Pandeminin ardından artan enflasyon oranları neticesinde bu durumu fırsat bilen ev sahibi, geriye dönük kira zamlarının TEFE/TÜFE oranında yapılmadığı gerekçesiyle binada oturan kiracılara icra takibi başlattı. Hatta aynı binada oturan bir kiracı ev sahibi ile konuşmaya gittiğinde 'Evden çıkarsan icra takibini durdururum, alacağımdan vazgeçerim' diyerek artan enflasyon oranları nedeniyle maddi güçlük çeken bütün kiracıları bu yöntemle evlerinden çıkartarak 6-7 katına kiraya vererek asıl maksadını da ortaya koydu." dedi.

3 BİN LİRALIK KİRA 14 BİN LİRAYA ÇIKARMAK İSTİYOR



Noter üzerinden müvekkiline kira artırım yapacağını yönelik ihtarname gönderildiğini aktaran Gündoğmuş, "Müvekkilime Ankara 72. Noterliğinden Celal T. tarafından kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini, yeni kira döneminde kira bedelinin aylık 14 bin Türk lirası olacağına dair ihtarname çekti. Müvekkilin şuanki kirası 2 bin 940 Türk lirasıdır. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan fahiş kira artırımı yaptığını, bunu kabul etmemesi durumunda müvekkil hakkında dava açacağını ve tüm bedellerden sorumlu olacağına dair ihtarname gönderdi. Ev sahibi bu ihtarname ile kira bedeline yapmaya çalıştığı artış miktarının fahiş olduğunu açıkça gösterdi. Ülkemizde pandemi süreciyle birlikte başlayan ve hala sürmekte olan finansal kriz nedeniyle hem enflasyon oranlar hem de üretici fiyat endeksindeki olağandışı artışlar oldu. Bu oranların kira sözleşmelerine uyarlanmalar demek kiracılar açısından en temel ihtiyaçların karşılanmayacak duruma gelinmesi tehlikesi demektir" şeklinde konuştu.





FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA DEVLET ÖNLEM ALDI



Mülk sahiplerinin fahiş kira artışlarının önüne geçilebilmesi noktasında devletin gerekli adımları attığının altını çizen Gündoğmuş, "2022 Temmuz ayında devlet kira artış oranının kiranın yüzde 25'ini geçemeyeceği öngören bir kanun çıkardı. Bu düzenleme 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatıldı. Fahiş kira artışlarına yüzde 25 sınırının uzatılmasının ardından fırsatçı mülk sahiplerinin piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artısıyla hâksiz kazanç elde etmeye çalışması önü alınamayan durum haline geldi ve birçok kiracı mağdur oldu. Devletin gündeminde yüksek kira isteyen ev sahibine ya hapis ya da para cezası getirilmesi düzenlemesi bulunuyor" dedi.

"KİRACI SOKAKTA KALMA KORKUSU YAŞIYOR"



Ev sahibinin 200 dairesinin olduğunu ifade eden Gündoğmuş, "Bu dairelerin kiralarına ilişkin fahiş artırım uygulamaya çalışması söz konusu. Ev sahibine ait binalarla aynı muhitte bulunan diğer binalarında fiyatların hâksiz bir şekilde artmasına yol açacak ve birçok kiracı mağdur olmasına sebep olacaktır. Kiracıyı korkutmak amacıyla hiçbir hukuki dayanağı olmayan fahiş kira artırımı yaptığını, bunu kabul etmemesi durumunda müvekkil hakkında dava açacağı ve tüm bedellerden sorumlu olacağına dair ihtarname gönderildi. İhtarnamede de görüleceği üzere fahiş kira artırım oranı uygulanmaya çalışıyor. Ev sahibinin yaptığı kiracıyı yıldırmak ve daireleri boşaltmalarım sağlamaktır. Ev sahibinin baskısı sonucunda kiracının psikolojisi bozuldu ve büyük ölçüde rahatsız oldu. Her an sokakta kalma korkusuyla yaşamını sürdürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA ŞİKÂYET EDİLDİ



Kanunen suç işlendiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da kira bedeline fahiş artırım yapılmak istendiğine yönelik dilekçe verilerek şikayetçi olduklarını aktaran Gündoğmuş, "Düzenlemelere rağmen ev sahibinin birçok kiracıya icra takibi başlatması ve müvekkilime ihtarname çekerek fahiş artırım uygulamaya çalışması 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun "Fiyatları Etkileme" başlıklı 237. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen: "Malları değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir" suçu açıktır. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na sev sahibi hakkında haksız bir fiyat artışından bulunduğunun tespiti ile gerekli görülen önlemlilerin alınmasını yönünde şikâyetimizi yaptık" dedi.