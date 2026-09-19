200 kişilik ekip, Büşra bebeği arıyor

Sivas'ta 9 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Koruma altındaki kardeşlerin ifadelerinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan Mehmet Kızılkaya'nın Sivas'ın Divriği ilçesine getirilmesi bekleniyor. Olayın ardından ilk etapta çelişkili ifadeler veren ve 'çocuğun para karşılığı satıldığı', 'kaçırıldığı' ve 'öldürüldüğü' yönünde beyanlarda bulunan anne Elif Balıkçı ile suçlamaları reddederek eşini işaret eden baba Yusuf Balıkçı (41) ile birlikte toplam 10 kişi jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

Şüphelilerden Yusuf ve Elif Balıkçı çifti, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme', görümce Rahime Budak, görümcenin oğlu Özcan Budak, amca Mehmet Resul Balıkçı ve akraba Miktad Balıkçı, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı. Büşra'nın 4 kardeşinin ifadelerinin alınmasının ardından, ifadelerde adı geçen Mehmet Kızılkaya, 16 Eylül'de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Kızılkaya'nın işlemlerinin sürdüğü ve soruşturma kapsamında Divriği'ye getirileceği öğrenildi. Öte yandan Küçük Büşra'yı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölge, Yozgat'tan gelen özel kadavra arama ekibi, iz takip köpeği, jandarma, AFAD ve komandoların da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişilik ekip ve yapay zeka destekli İHA'larla karış karış aranıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör