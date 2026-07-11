200 milyon liralık dev baskında flaş gelişme: Kurgu kaza yöntemiyle dolandırmışlardı! 24 tutuklama

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; kaza tutanakları, sigorta poliçeleri, vekaletnameler, kaza taraflarına ilişkin notlar, sigorta ve kasko evrakları, farklı kişilere ait kimlik belgeleri, temliknameler, ibranameler ve muhtelif evrak ele geçirildi.

TAHSİL SÜRECİNDE 17 AVUKAT YER ALMIŞ

Soruşturma kapsamında 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde yer aldığı da tespit edildi. MASAK hesap hareketleri incelemelerinde, Avukat Arda A.'nın örgüt adına hareket ettiği ve örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirildi. Diğer avukatların ise örgüt lideri ve üyeleriyle hesap hareketine rastlanılmadığından dosyada bilgi sahibi sıfatıyla yer aldıkları belirtildi.