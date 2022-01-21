Haberler Yaşam Haberleri 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
Giriş Tarihi: 21.1.2022 22:31 Son Güncelleme: 21.1.2022 22:31

2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

2008’de İngiltere’de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?

A- 23
B- 43
C- 53 (CEVAP)
D- 63

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2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir?
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