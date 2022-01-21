Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2008'de İngiltere'de 18-65 yaşları arasından 2000 erkekle yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin en romantik olduğu yaş hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.