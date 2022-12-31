Haberler Yaşam Haberleri 2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 23:29 Son Güncelleme: 31.12.2022 23:29

2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

2014’te ABD’de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?

A- Boşanma ihtimalleri azalır (CEVAP)
B- Boşanma ihitmaller artar
C- Daha fazla çocuk yaparlar
D- Daha az çocuk yaparlar


.

ARKADAŞINA GÖNDER
2014'te ABD'de 300 evli çiftle yapılan akademik bir araştırmaya göre, çiftlerin düğünleri için harcadıkları para arttıkça hangisi olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA