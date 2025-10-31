2015 yılındaki terör eylemi aydınlatıldı: 13 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca MLKP Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimi geçen 33 şüpheli tespit edildi. 2015 yılında Sultangazi İlçesinde BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) araçlarını yakma ve sayaç okuma cihazlarını kırma ile Maltepe Gülsuyu mahallesinde mobese direklerinin kırılması ve ateş edilmesi şeklinde gerçekleşen faili meçhul soruşturmaları aydınlatan beyanlar bulunuyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Söz konusu şüphelilerden 7'sinin yurt dışında 2'sinin ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan 24 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 3 şahıs ise firar durumda olup yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

13 TUTUKLAMA TALEBİ

Etkin Pişmanlık Hükümleri kapsamında beyan vermek isteyen 5 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye getirilen şüphelilerden 13'ü tutuklama, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.