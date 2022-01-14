Haberler Yaşam Haberleri 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:34 Son Güncelleme: 14.1.2022 22:34

2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?

2015’te İngiltere’de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?

A- Adını Adam West olarak değiştirmiştir (CEVAP)
B- Adam West adlı birine bileti satmıştır
C- Sahte kimlik düzenleyip hapse girmiştir
D- Adam West adlı birinin kimliğini çalmıştır.

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2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
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