Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
SORU: 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
A- Adını Adam West olarak değiştirmiştir (CEVAP)
B- Adam West adlı birine bileti satmıştır
C- Sahte kimlik düzenleyip hapse girmiştir
D- Adam West adlı birinin kimliğini çalmıştır.