Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı "Adam West" şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.