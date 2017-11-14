Uzun yaşamanın sırrı: Kaymak, bal şükür, sabır

Ömre ömür katan şehir Ordu
Gölköy'de bir asrı deviren asırlık Mehmet'lerin yaşam reçetelerinin listesinde sevgi, aşk, inanç ve doğal beslenme var.. İşte koca çınarlardan biri de gökyüzüne komşu yayla ilçesi Gölköy'de yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Özmen
. Evinde yalnız yaşıyor. Kapısını çaldığımda, yaşına rağmen dinç haliyle bizi kendisi karşılıyor. 'Yalnız mı yaşıyorsunuz' dediğimde ise Mehmet Özmen'in cevabı hazır. 'Allah benimle kızım, yalnız değilim' diyor. 8 çocuk babası olan Mehmet Özmen, en çok eşini özlüyor. Eşiyle olan fotoğrafına bakınca, gözleri doluyor Mehmet Özmen'in. Ve "5 sene 4 ay oldu yavrum eşim Naciye öleli. Sevgi dolu bir çifttik biz. Eşler, insanın kolu, kanadı. Bu hayatta sevgiye, aşka önem verin. Onlar, insanı dinç tutuyor, yaşlandırmıyor" diyor.
'DOĞANIN İÇİNDEYDİM HEP'
Yakınlarında oturan kızı yemeğini yapıyor, çamaşırlarını yıkıyor. Askerliğini jandarma süvarisi olarak Siirt'te yapmış Mehmet Özmen, "Atın üstünde geçti askerliğim. Özel atım vardı benim. 4 yıl yalınayak askerlik yaptım. O zamanlar fakirlik vardı. Türkiye nüfusu 11 milyondu" diyor. Gençliğinde hayvan alışverişiyle uğraştığını belirten Mehmet Özmen, "Gölköy zaten yaylada. Bir de daha tepelerdeki yaylalara çıkardım işim gereği. Doğanın içindeydim hep. Doğal beslendim. 100 yaşı deviriyorum, yaş alıyorum, yaşlanmıyorum" diyor.
'DOĞAL BESLENİP, DOĞADA YÜRÜRÜM'
Camiye namaza gittiğinde arkadaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Mehmet Özmen, "Gerçi artık pek arkadaşım da kalmadı. 3 Mehmet'iz biz burada 90'lı yaşları çoktan deviren. Diğerleri hep arkadaşlarımın çocukları" ifadesini kullanıyor. Bu hayatta acıyı da tatlıyı da yaşadığını anlatan Mehmet Özmen, "En büyük oğlumu erken verdim toprağa. Sonra eşimi kaybettim. Şüküre ve sabıra sığındım. Şükretmek ve sabretmek bu dünyanın en iyi ilacı" diye konuşuyor. Mehmet Özmen, yediğine içtiğine dikkat ettiğini söyleyerek, "Kaymak, bal, tereyağ, pancar çorbası, meyve, yoğurt benim vazgeçilmez yiyeceklerim. Hep doğal beslendim. Şimdi de dikkat ediyorum. Bol bol su içiyorum. Sık sık Ulugöl'de yeşil ve mavinin içinde yürüyorum" dedi.
'GENÇLİK İKSİRİ BURASI'
94 yaşındaki Mehmet Top, "Arıcı Mehmet" olarak tanınıyor. Çatak Köyü'nde yaşıyor. "Hep yürüyorum ben kızım' diyor. 3 çocuk babası olan Top, "Bağ bahçe işlerinden hiç kopmadım. Fındığı da çocuklarla beraber toplarım" diyor. En çok kendi beslediği ineklerin sütünden yaptıkları yoğurt ve tereyağı ile beslendiğini söyleyen Mehmet Top, "Gölköy, gençlik iksiri
. Bir de biz kendi bahçemizden topladığımız sebzelerle hazırlanmış yemekler dışında başka bir şey yemeyiz. Fındık, mısır, patates, fasulye, kara lahana hep bizim üretimimiz. Sigara hiç içmedim. Bu kadar güzel havanın içinde sigara mı içilir ? İnşallah ben de diğer Mehmet'ler gibi 100 yaşını devireceğim" diyor.
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