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Günlük kiralanan evlere büyük operasyon

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 14:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 14:56
Günlük kiralanan evlere büyük operasyon

'da polis ekipleri günlük kiralanan evlere baskın yaptı. 22 eve 160 bin lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan operasyonlar 'da da gerçekleştirildi. Bursa'da 210 adrese 24 ekip ve 90 personelle denetim yapıldı. Ekipler, günlük kiralanan 9 eve "tesis kaydı yaptırmamak" suçundan 93 bin 447 lira para cezası kesti. 13 eve ise "kimlik beyanında bulunmamak"tan 66 bin 883 lira para cezası kesildi. Toplam 22 eve 1774 sayılı kanuna muhalefetten 160 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

147 ŞAHSIN SORGUSU YAPILDI

Yapılan denetimlerde 147 şahsın sorgusu yapılırken, bu kişilerin suç kaydına rastlanmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehrin güvenliği için günlük evlere operasyonların süreceğini açıkladı.

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Günlük kiralanan evlere büyük operasyon
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