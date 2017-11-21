Günlük kiralanan evlere büyük operasyon

Türkiye genelinde günü birlik kiralanan evlere yönelik yapılan operasyonlar Bursa'da da gerçekleştirildi. Bursa'da 210 adrese 24 ekip ve 90 personelle denetim yapıldı. Ekipler, günlük kiralanan 9 eve "tesis kaydı yaptırmamak" suçundan 93 bin 447 lira para cezası kesti. 13 eve ise "kimlik beyanında bulunmamak"tan 66 bin 883 lira para cezası kesildi. Toplam 22 eve 1774 sayılı kanuna muhalefetten 160 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

147 ŞAHSIN SORGUSU YAPILDI



Yapılan denetimlerde 147 şahsın sorgusu yapılırken, bu kişilerin suç kaydına rastlanmadığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehrin güvenliği için günlük evlere operasyonların süreceğini açıkladı.