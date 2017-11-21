Türkiye'nin birçok kentine yılın ilk karı yağdı

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından soğuk hava Türkiye'yi vurdu. Bir çok kente yılın ilk karı düştü. Ankara, Balıkesir, Manisa, Çanakkale gibi iller yılın ilk kar yağışını aldı. Bir çok kentte hayat olumsuz etkilendi.

ANKARA'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Ankara'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken, şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı. Gün boyunca etkili olan yağmurlu hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Özellikle Ahlatlıbel, İncek ve Oran semtlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle kimi yerlerde tipiye dönüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçları, Mevlana, Turan Güneş ve İncek Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yaptı. Yağışın etkisiyle yollardaki görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ise yağmurlu hava etkisini giderek arttırdı. Atatürk Bulvarı, Akay Caddesi, Etlik Caddesi, İnönü Bulvarı gibi şehrin ana arterlerinde dev su birikintileri oluştu. Ankara'da yağışlı havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

BALIKESİR'E YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine yılın ilk karı düştü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar ilçenin bir çok noktasını beyaza bürürken, Kepsut ilçesinin de yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının başladığı öğrenildi. Sındırgı'ya düşen yılın ilk karı ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

MANİSA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Manisa'nın Şehzadeler, Soma ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Demirci ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

İlk kar Demirci-Simav karayolu bin 470 rakımlı Akçakertik mevkinde etkisini gösterdi.

Fırtınanın etkisi ile bazı yerlerde etkili olan tipi ile kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken karayolları ekiplerinin gece boyunca kar temizleme çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

Soma ve Şehzadeler ilçesinde de etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar bölgelere giderek fotoğraf çekildi.

ÇANAKKALE'YE YILIN İLK KARI YAĞDI

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepelerine yılın ilk karı yağdı.

Çanakkale'de gün boyu etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Çan ve Yenice ilçesi sınırlarında bulunan Kazdağlarının yüksek tepeleri, yılın ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

KÜTAHYA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yılın ilk kar yağışının keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde başlayan yılın ilk kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığı Kocayayla mevkisinde 5 santimetreye ulaştı.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

KARTEPE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli'nde, Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden olan Kartepe'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaza büründü. Kayak merkezine giden yolda bulunan restoranlara uğrayanlar kar yağışını izlemenin keyfini çıkardı. Kar lastiği bulunmayan ve otel bölgesine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri, karla kaplı yolda güçlükle ilerledi.

GİRESUN'DA KAR YAĞIŞI

Giresun ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı Eğribel Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışıyla 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, beyaz örtüsüne büründü.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a ulaşımının sağlandığı karayolu üzerindeki Eğribel Geçidi'nde ulaşımda aksaklık yaşanmadı.

KIRKLARELİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 6, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kofçaz ilçesinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda kalırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda zinciri olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Dereköy köyünde vatandaşlardan Necdet Akay ise Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten Akay, yağış nedeniyle sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığını belirtti.

Bazı vatandaşlar ise kar topu oynamak için Dereköy Sınır Kapısına gelerek eğlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.