FETÖ'cü imamın cinayetindeki sır perdesi aralandı

İzmir'in Bergama ilçesinde geçen cumartesi günü saat 18.20'de, Maltepe Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde meydana gelen olayda, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen imam, evli ve 2 çocuk babası Tugay Uslu, kendisine ait motosikletiyle giderken, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla yere düşerek yaralandı.

Kazadan habersiz olan ailesi, Uslu eve dönmeyince polise kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. O.E. isimli bir kişi, evinin önünde park halinde duran 35 VPB 33 plakalı otomobilinin çalındığını belirterek polise başvurdu. Çalışma başlatan polis, aracı Bergama- Kozak yolunda dere kenarında terk edilmiş halde buldu.

USLU'NUN CESEDİ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Dere içerisinde ise kayıp Uslu'nun cesedi yakılmış halde bulundu. Kaza yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerinden Uslu'ya çarpan aracın, çalıntı olduğu ihbar edilen otomobil olduğu belirlendi. Uslu'nun cesedi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS SIR PERDESİNİ ARALADI

İzmir polisi titiz bir çalışma sonucu Uslu cinayetinin ardındaki sır perdesini araladı. Bergama'da hamile kalamayan kadınlara muska yazan hoca olarak tanınan Tugay Uslu'nun neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Bergama'da yaşayan 21 yaşındaki G.G. isimli kadın hamile kalamadığı için kocası ile birlikte Uslu'ya giderek muska yazdırdı. Ancak muskaya rağmen G.G. hamile kalamadı. Uslu, bir süre sonra G.G. isimli kadını tek başına yanına çağırdı ve kandırıp ilişkiye girdi. Bir ay önce eşinden boşanan G.G. korktuğu için evli olduğu dönemde bunu kocasına anlatamadı.

10 GÜN ÖNCE ESKİ KOCASINA ARAYIP GERÇEĞİ AĞLAYARAK ANLATTI

Eski eşini telefonla arayan G.G. hocanın kendisini kandırarak birlikte olduğunu ağlayarak anlattı. Bunun üzerine G.G.'nin yakınları Uslu'yu öldürmek için plan yaptı. Uslu'yu takip eden G.G.'nin yakınları kaza süsü verip arkadan motosikletine çarptı. Daha sonra hastaneye götürür gibi Uslu'yu kaçıran zanlılar, önce bıçaklayıp öldürdü, ardından da tanınmasın diye cesedini yakıp araziye bırakıp kaçtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bergama polisi cinayete karışan 3 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, Uslu'nun namus cinayetine kurban gittiği ortaya çıkmış oldu.