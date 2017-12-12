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Eşi ve oğlunu kaynar su ile haşladı

Giriş Tarihi: 12.12.2017 21:27
Eşi ve oğlunu kaynar su ile haşladı

'da Zeynel D. (37), akşam yemeğini hazırlamadığını iddia ettiği eşi D. (35) ile o oğlu Süleyman D.nin (17) üzerine sıcak su döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Zeynel D. gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi 151 numaralı sokakta meydana geldi. Bir yemek fabrikasında işçi olarak çalışan Zeynel D., akşam yemeğini yapmadığını öne sürdüğü D. ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Zeynel D., sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki sıcak suyu eşi ve odada bulunan oğlu Süleyman'ın üzerine döktü. Bacaklarında yanıklar oluşan Emine Ayşe D. ile sol bacağı yanan Süleyman D., çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynel D. de evde sobanın yanında otururken polis tarafından gözaltına alındı.
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Eşi ve oğlunu kaynar su ile haşladı
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