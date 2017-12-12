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Samanlıktaki söndürülünce korkunç manzara ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 12.12.2017 21:22
Samanlıktaki yangın söndürülünce korkunç manzara ortaya çıktı!

’ın Şuhut ilçesinde, belirlenemeyen nedenle samanlıkta çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından samanlıkta yapılan incelemede, zincirle direğe bağlanmış ’nun (30) cansız bedeni bulundu.

Şuhut'a bağlı Mahmut köyde, sabah saatlerinde bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. , yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin 'ya ait olduğu belirlendi.

Kim ya da kimler tarafından zincirle direğe bağlandığı tespit edilemeyen Ali Çaputçu'nun yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, vücudunda da yanık izlerine rastlandı. Ali Çaputçu'nun cenazesi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
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Samanlıktaki yangın söndürülünce korkunç manzara ortaya çıktı!
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