Mersin- Adana arası hızlı trenle 25 dakikaya düşüyor

Mersin Garı'ndan trene binerek basın mensuplarına hat üzerinde devam eden ve tamamlanan çalışmaları gösteren Su, projenin geldiği noktayı anlattı.

Tren içerisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Su, "Bu hat 67 kilometre. Mevcut trenlerimiz günde 15 bin yolcu taşıyor. Bu yolculuk süresi ise 45 dakika. Yapacağımız hızlı trenle bu güzergahı 25 dakikada kat edeceğiz. Mevcut trenlerimiz 110 kilometre hız yapıyor.

Hızlı trenlerimiz ise 160-200 kilometre arasında hız yapacak. Bu güzergahı 25 dakikaya düşürecek. Mersin ve Türkiye açısından çok önemli bir proje. Şu andaki 15 bin yolcu sayısını, hızlı tren hattı ile 50 bine çıkaracağız. Öngörümüz ise 150 bin yolcu taşımak. Bu hattın altyapı çalışmaları yüzde 90 tamamlandı. 198 milyon liralık bir projedir. Bu hat ilerleyen dönemlerde İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana ve Gaziantep'e ulaşacaktır inşallah" dedi.

Açıklamanın ardından Tarsus İlçesi'ndeki Yenice Lojistik Merkezi'nde duran trenden inen Vali Su, merkezin 2018 yılının ilk yarısında tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi.

515 bin metrekare alana sahip lojistik merkezinin 100 milyon TL'lik bir proje olduğunu kaydeden Su, inceleme gezisini şantiyede yetkililerden bilgi alarak tamamladı.