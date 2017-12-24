"Kaçacaklar"

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği 28 Şubat davasındaki 60 sanıktan hiçbirinin tutuklu olmaması, davada müşteki olan avukatların tepkisini çekti. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi dönemin önemli aktörlerinden hesap sorulması bir yana; bir de bunların hala binlerce insanın hayatını karartan 28 Şubat kararlarının arkasında durmaya cüret etmeleri; işlerinden ve geleceklerinden olan, çocukları cezaevinde çürüyen aileleri kahrediyor. 28 Şubat mağdurlarını savunan Avukat Cüneyt Toraman, Avukat Necip Kibar, o dönem öğretmenlikten atılan Gülsüm Alpay ve TSK'dan ihraç edilen emekli Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, Yenişafak' sürece dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILSIN

FETÖ davalarında örgüt üyelerinin dahi tutuklandığına işaret eden Avukat Cüneyt Toraman, "Ancak müebbet hapis ile yargılanan 28 Şubat'ın mimarları ellerini kollarını sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor" dedi. Bunun hukuk alanında da büyük bir çelişki oluşturduğunu kaydeden Av. Toraman, "Artık bütün deliller toplandı. Burada 60 sanık yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen bu kişiler de FETÖ'cü örgüt yöneticileri gibi yurtdışına kaçabilir. 20 avukat bir araya gelerek bu sanıkların kaçma ihtimallerine karşı yakalama kararı çıkarılmasını talep ettik" diye konuştu.

Çevik Bir - Çetin Saner

KAÇMADAN TUTUKLANSINLAR

60 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında hiçbir belgenin sahte olmadığını söyleyen Avukat Necip Kibar da şunları söyledi: "Burada fiilen işlenmiş bir darbe girişimi söz konusudur. Bu sanıklar, Türkiye'yi yerle bir eden ve ülkeyi 40-50 yıl geriye götüren insanlardır. Açlık dolayısıyla baklava çalan çocuğa bile ceza verilirken; haklarında bu denli ağır cezalar istenen 28 Şubat'ın yöneticileri hala dışarıda. Bunların pek çoğu yarın yurtdışına kaçacak. Bu sefer kırmızı bülten çıkartıp aramaya başlayacağız. Bunlar olmadan bir an önce sanıklar tutuklanmalıdır."

Muhittin Erdal Şenel - İsmail Hakkı Karadayı

BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

28 Şubat döneminde başörtülü olduğu için mağdur edilen öğretmen Gülsüm Alpay, 60 sanık hakkında müebbet talep edilmesinin olumlu bir karar olduğunu; ancak bu sanıkların serbest olmalarının kendilerini üzdüğünü kaydetti. Darbecilerin suçlarını inkar etmelerine dikket çeken Alpay, "Üniversite yıllarımda başım kapalı diye beni okula almayan, öğretmen olduktan sonra 2000-2006 yıllarında beni meslekten ihraç eden kişiler nasıl oluyor da şu an serbest. Bunlar gün gelecek, bu ülkeden kaçacaklar. Bir an evvel bu yanlıştan dönülmeli, önlem alınmalı" dedi.

KAÇMAMALARI İÇİN ENGEL YOK

28 Şubat sürecinde TSK'dan atılan Emekli Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, "Bizlere namaz kılıyoruz, dini vecibelerimizi yerine getiriyoruz diye eğitim hayatımız başta olmak üzere her alanda kısıtlama getirdiler. Bu darbeci zihniyetin bir an önce toprağın altına gömülmesini istiyoruz" dedi. FETÖ'cülerin birer birer yurtdışına kaçtıklarını hatırlatan Hacımustafaoğulları, şunları kaydetti: "28 Şubat davasının sanıkları neden kaçmasın? Kaçmamaları için hiçbir engel bulunmuyor. Bizlere zulmedenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz."

Çetin Doğan

KÜSTAH AÇIKLAMA

28 Şubat davasıyla ilgili konuşan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, dün bir gazetede 28 Şubat'ta yapılan zulümleri Balyoz kumpasıyla aynı kefeye koydu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Doğan, "FETÖ'cülerin kotardığı bir davadır bu. İddianamesini hazırlayan Mustafa Bilgili bugün FETÖ'den tutuklu. Balyoz tertibini kuranlar, emrini verenler şu anda içeride. FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davası ise hala devam ediyor. Savcı da duruşmada FETÖ'nün iddianamesini okudu. Cezalara dayandırdığı deliller sahte. Zaten deliller de tartışılmadı. Bu yüzden mahkeme heyeti usule aykırı bir işlem yaptı. Bunlara itirazlarımızı sunacağız. Sahte delillerle yapılan bu yargılamanın olumsuz sonuçlarını görecekler" dedi.

6 MİLYON KİŞİ FİŞLENDİ

28 Şubat sürecinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen 367 kişi hala cezaevinde. İrtica gerekçesiyle 281 vali ve kaymakam hakkında kovuşturma yapıldı. 6 milyon kişi fişlendi. 1997-2001 yılları arasından kılık-kıyafet nedeniyle 33 bin 272 öğretmen hakkında soruşturma yapıldı. 27 dernek kapatıldı. Darbe sürecinde bin 635 TSK personeli irtica suçlamasıyla görevden atıldı.

Kemal Gürüz

28 ŞUBAT'IN MİMARLARI

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Karadayı ve Bir'in yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet hapis istenenler arasında emekli Orgeneral Çetin Doğan, o dönem Genelkurmay Genel Sekreteri olan emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şenel, emekli Tümgeneral Kenan Deniz, MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Çetin Saner, emekli Orgeneral Kamuran Orhon, Emekli Korgeneral Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya, emekli Orgeneral Hikmet Köksal, Emekli Tuğgeneral İdris Koralp, emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Emekli orgeneral Fevzi Türkeri, Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık, emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı Emekli Albay Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, emekli Kıdemli Albay Serdar Çelebi, Emekli Yüzbaşı Mustafa Babacan, emekli hakim Albay Orhan Nalcioğlu, emekli Albay İsrafil Aydın ile eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz de bulunuyor