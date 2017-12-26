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Kazananların hayatı kabusa döndü

Giriş Tarihi: 26.12.2017 20:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 21:38
Kazananların hayatı kabusa döndü

UZMANLARDAN "HAYAL KIRIKLIĞI" UYARISI

İnsanlar, yeni yıla "" girme hayali ile piyango bayilerinin önünde uzun kuyruklara girip saatlerce sıra bekliyor. Özellikle de 61 milyonluk Yılbaşı İkramiyesi için İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesi önünde kuyruklar oluşuyor. Ancak, piyangodan zengin olanların yaşadıkları, kazananların hiç de mutlu olmadığını gösteriyor.
Prof. Dr. Hatice Özyıldız Güz ise vatandaşların çok büyük beklenti içine girmeleri halinde, bilete ikramiye isabet etmeyince aynı büyüklükte bir hayal kırıklığı yaşayacaklarını belirterek uyarıyor. Bir de ikramiyenin mutluluk getirmedikleri var...

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Kazananların hayatı kabusa döndü
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