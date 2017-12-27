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Son dakika: 'da nda patlama

İstanbul'da sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre 'da bir nda patlama sonucu yangın meydana geldi!

Giriş Tarihi: 27.12.2017 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 10:19
Son dakika: Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama

'da 'nde bir nda patlama sonrası yangın meydana geldi. Fabrika binasını alevler sardı.

Bağcılar'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın nedeniyle fabrikanın duvarı yıkıldı ve iş yerinde yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yıkılan duvardaki parçaların isabet ettiği bir minibüste hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

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Son dakika: Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama
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