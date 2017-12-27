Mehmet Akif Ersoy'un, 81. ölüm yıldönümü bugün Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı...

Mehmet Akif Ersoy'un 81. ölüm yıldönümü

Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 81. yıldönümünde, Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından program sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEHMET AKİF ERSOY MESAJI

"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir. "Mehmet Akif, Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Ortadoğu ve Hint alt kıtasına kadar tüm Müslümanların, kendine Mekke'yi, Kudüs'ü kıble bilen tüm kardeşlerimizin ittihadını savunuyor, zalimlere karşı hep birlikte mücadele idealini taşıyordu. Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle milletimize öncülük eden istiklal şairimiz, çıkardığı dergiler, yazıları, kürsü konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş, şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir.

Aldığı geleneksel ve modern eğitim ile son derece donanımlı bir alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever biri olan Mehmet Akif, hakiki bir mütefekkirdir. Ülkemizin bekasını sürdürmenin, İslam coğrafyasındaki haksızlıkları, hukuksuzlukları, zulmü sona erdirmenin yolu, İstiklal Marşımızdaki o ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan geçiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimi, sahici kişiliği, tertemiz ahlakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine sadakati İstiklal Marşı'nda tecessüm eden Akif'in bu mirasını gelecek nesillere aktarmanın, onun düşünce ve ideallerini yaşatmanın en büyük vazife olduğunu kaydetti.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MEHMET AKİF ERSOY MESAJI

"Milli Mücadele ruhuna ömrünü fedakarca vakfeden merhum Mehmet Akif'in Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı kahramanlık destanları, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkının en güzel örneğidir. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini, mücadeleci ruhunu ve milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını en veciz şekilde anlatan Mehmet Akif'in eserlerini okumak, anlamak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum."