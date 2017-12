Takvim gazetesi 23. yaşını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun önde gelen markası Takvim , Balmumcu binasında 23'üncü yaşını kutladı. Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da kutlamaya katılarak Takvim yönetimini ve çalışanları tebrik etti. Takvim gazetesinin 23. yaş günü pastasını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler , usta yazar Hakkı Yalçın ve Takvim ekibi birlikte kesti. Diler, "Dünyada yazılı basın geri gidiyor. Türkiye'de bu daha fazla hissettiriyor kendini. Arkadaşlarımla beraber özellikle Serhat Bey'in her şekilde, her durumda desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kutlamada konuşan yazar Hakkı Yalçın da "Bu benim burada 23'üncü yılım. 23 yıldır gerçekten çok mutluyum. Bir dileğim var benim. Ölene kadar yazacağım ve sanırım Takvim'de öleceğim" dedi.Kuruluş yıldönümü için kutlama mesajı yayımlayan Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak da şunları kaydetti: "Türk medyasının en sıra dışı, yenilikçi ve cesur gazetesi; Grubumuzun başarılı markası Takvim bugün 23 yaşında. Her zaman halkın ve haklının gazetesi olarak tanınan Takvim, habercilik kalitesini sürekli geliştirip kendi alanında rakipsiz bir kimlik kazanarak, son yıllarda okur profilini de genişleterek ve çeşitlendirerek, iş dünyasında merakla izlenen ve reklam verenler arasında tercih edilen mecra konumuna ulaşarak gelecek için kendisinden beklentilerimizi yükseltmeye devam ediyor. Bizler için çok kıymetli olan ve yaptığı işlere gönülden inandığımız gazetemizin, kendi başarılarını ve hedeflerini her zaman daha ilerilere taşımak yönünde azmini ve kararlılığını görmek büyük övünç ve mutluluk kaynağı... Takvim'i bugünlere taşıyan herkese içtenlikle teşekkür ediyor, nice kuruluş yıldönümlerini yeni başarılarla hep birlikte kutlamayı diliyorum."