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nun bahçesinde yavru yakalandı

'ın Hafik ilçesinde kız nun bahçesinde yavru yakalandı. İlçedeki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdu'nun bahçesine vaşak girdi. Çöpteki yemek artıkları arasında beslenirken bulunan yavru vaşak yurdun güvenlik personeli tarafından yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 20:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 21:55
Öğrenci yurdunun bahçesinde yavru vaşak yakalandı

Yurt Müdürü Kaya Turan Hasdemir, durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Hasdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bahçeye giren yavru vaşağın personel tarafından zarar verilmeden yakalandığını belirtti.

Hasdemir, "Vaşağı ilk defa bu kadar yakından gördüm. Öğrencilerimizde ilk defa görmüşler. İsmini 'Misafir' koymuşlar." dedi.

Öğrencilerden Fatma Öznür Yıldırım da "Nadir görülen bir hayvanı bu kadar yakından görmek çok güzel herkese nasip olmaz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

"MİSAFİR" DEDİLER, DOĞAYA BIRAKTILAR

Bir süre kafeste beslenen ve "Misafir" ismi verilen , veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Hafik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait araçla Esenli köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.

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Öğrenci yurdunun bahçesinde yavru vaşak yakalandı
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