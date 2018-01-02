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Üniversite öğrencileri, örümcek gibi yaptı

Giriş Tarihi: 2.1.2018 19:48 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 20:13
Üniversite öğrencileri, örümcek gibi drone yaptı

ÖZELLİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Nevşehir'deki öğrencileri, havada, karada ve denizde hareket edebilme özelliği olan yaptı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Cemal Çorbağa ve bölüm öğrencileri Ferit Gergin, Erhan Yürekli, Muharrem Gürgen, Deniz Reyhaniye, Emre Aydın, Furkan Pelen ve Özgür Yıldız, yaklaşık 3 aylık kısa zaman diliminde imkanları dahilinde profesyonel drone imal etti. Yüksek hız, irtifa ve manevra özelliği ile göz dolduran drone için, örümcek misali karada hareket edebilmesi ve denizde dahi kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Üniversite öğrencileri, örümcek gibi drone yaptı
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