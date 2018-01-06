Dolandırıcılığın profesörü uyardı

Sanal para birimi Bitcoin'de yaşanan baş döndüren yükselişler sonrası giderek artan kripto para çılgınlığı, yeni dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getirdi. İzmir'de 20 yıl önce kurduğu Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen ve yüzlerce kişiyi mağdur eden Kenan Şeranoğlu, Bitcoin üzerinden yapılan dolandırıcılıklarla ilgili Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüzyılın dolandırıcısı ünvanı verilen Kenan Şeranoğlu, "Bazı siteler, tıpkı banka faizi gibi, Bitcoin'lerin siteye yatırılması halinde belirli periyotlarda yatırılan paranın, katlanarak artacağını vaat ediyor. Bu sitelerin bir kısmı, ilk başta gerçekten vaadini yerine getiriyor ancak bu durum zamanla sekteye uğruyor. Böylece Bitcoin'in yatırıldığı siteler, kısa sürede kapanarak ortadan kaybolup müthiş bir dolandırıcılık gerçekleşiyor. Şu anda benim bildiğim İstanbul'da Bitcoin vurgunu yapıp kapatan ve arkasında binlence mağdur bırakan, Bitcoin networkü yapan şirketler var" dedi.



KUMARHANE YÖNTEMİ



"Bu alandaki yöntemlerden birinde kullanıcılar kripto para birimi pazarında alım satım yapmaya yarayan özel bir yazılımı indirmeleri için e-posta ile bir davetiye alıyorlar" diyen Şeranoğlu, "Kullanıcılar bağlantıya tıkladıklarında ise ikili opsiyon gibi yatırım seçeneklerini tanıtan farklı web sitelerine yönlendiriliyorlar. Siber suçlular bu sayede kullanıcıları daha fazla para yatırmaya ve kendilerine ait bir ticari hesaba para göndermeye ikna etmeyi umuyorlar. Ancak, bu yöntemin kurbanı olan kişilerin bir gelir elde etme ya da paralarını geri alma garantisi yok. Bu dolandırıcılık yöntemi kumarhane yöntemiyle benzerlik gösteriyor ve kullanıcıları ellerinde hiçbir şey kalmayana kadar para yatırmaya yöneltiyor. Sonunda ise tüm yatırılan para siber suçluya kalıyor. Bundan daha basit fakat aynı şekilde etkili başka bir yöntem de, kurbanlara belirli bir kripto cüzdana para aktarmalarını teklif eden e-postalar gönderiliyor. Kullanıcılara paralarını faizle geri alacakları söyleniyor. Elbette bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Kullanıcılar bilinmeyen bir cüzdana para aktardıktan sonra siber suçlular yatırılan miktarı çekiyorlar" dedi.



Bugüne kadar konuyla ilgili pek çok arkadaşımdan telefon aldım. Bence kimse Bitcoin'i alıp yüksek faiz veremez, dikkatli olun, kimseye de güvenmeyin" dedi.





20 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI



İnsanların göz göre göre kandırılmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Kenan Şeranoğlu, "Dashcoin var, Ripple coin var, Litecoin var, var oğlu var. Bunlar aynı Dolar, Euro, TL gibi para birimleri. Birileri kripto yani Türkiye'de dendiği gibi sanal, diğerleri klasik. Benim derdim bunlarla değil. Bir şirket çıkıp biz Bitcoin ile ütü satıyoruz ve bu ütüyü Network Marketing ile pazarlayacağız derse bence hiçbir sorun yok. Sorun o Bitcoini sanki ürün, yani bu durumda sanki 'ütü' gibi gösteriyorsa, bu tehlikeli" diye konuştu.



Kenan Şeranoğlu'nu Türkiye, 1997 Eylül'ünde İzmir Hilton Oteli'nin 31'inci katında 31'inci doğum gününü mankenlerle kutlayan, tuhaf ceketli, dev cüsseli adam olarak tanıdı. Tarkan'ın o dönemde meşhur olan şarkısı 'Şımarık' ile doğum gününde dans edişi mağdur olduğunu iddia eden insanların ve milyonlarca kişinin hafızalarından çıkmadı.



KELEPÇE TAKILDI



Lükse düşkünlüğü ile bilinen ve Lamborghini'den inip Ferrari'ye binen, gece kulüplerinde krallar gibi ağırlanan Kenan Şeranoğlu'nun saltanatı uzun sürmedi. 'Saadet zinciri' Titan ile aralarında Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın da olduğu binlerce kişiyi dolandırdığı ileri sürülen Kenan Şeranoğlu, 1998'de tutuklandı. Şeranoğlu ve babası Barbaros Şeranoğlu 5.5 ayda yüzlerce kişiyi, zamanın parasıyla 4.4 trilyon lira dolandırmaktan 25'er yıl hapis cezası aldılar. Baba-oğul 10 yıl hapis yattıktan sonra 2008'de tahliye oldu. Şeranoğlu, cezaevine girdikten sonra tüm mal varlığını kaybettiğini söyledi. Nişanlısıyla kiralık bir evde kaldığını söyleyen Şeranoğlu, "Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem. Ferrari, Lamborghini, Cherokee marka bir dizi lüks otomobilim vardı, şimdi ise bisikletim bile yok. 140 kilo girdiğim hapishaneden 30 kilo daha alınca aşırı rahatsızlandım. Kilolarım yüzünden sağlığım tehdit altında' diyerek mideme Ankara Numune Hastanesi'nde kelepçe takıldı. Sonra saç ektirdim. 80 kilo vererek sağlıma kavuştum" dedi.





O HABERLER YALAN



Şeranoğlu, "Bu arada şunu da belirtmek isterim, Titan yüzünden evini satmış, perişan olmuş, iflas etmiş kişiler olduğu haberleri yalan.

Titan'a üye olmak 1950 Alman markıydı, devlet el koyduğu tarihte ise bu rakam 2 bin 450 marktı. Bu para için kimse iflas etmiş, batmış olamaz.

Yani şimdilerde -özellikle bazı coin networklerinde moda olduğu gibi, üç hesap açayım, beş hesap açayım gibi bir şey Titan'da söz konusu dahi değildi" diye konuştu.



ÇİFTLİK BANK DA BİR DOLANDIRICILIK SİSTEMİ



KKTC menşeli 'Çiftlik Bank' adındaki internet sitesinin sahibi Mehmet Aydın'ın, yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden topladığı paraları şahsi hesabına aktardığı belirlenmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine binlerce vatandaşın üye olduğu 'saadet zinciri' Çiftlik Bank'ın oyununu haftalarca önceden incelemeye aldı. Yapılan incelemede bu sistemin 'Ponzi Game' adı verilen bir dolandırıcılık sistemi olduğu belirlendi ve operasyon düzenlendi. Çiftlik Bank sitesinin sahibi olan ve kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın ise topladığı paraları Kıbrıs'ta hesabına yatırdığı ortaya çıktı. Kenan Şeranoğlu, insanların Çiftlik Bank gibi internet üzerinden kurulan tuzaklara düşmemesi gerektiğini ve bu tür oyunların kolay yoldan zengin olma vaadiyle birçok kişinin parasını çalmayı amaçladığını söyledi.



"ONCA YARDIM YAPTIM AMA ARAYAN OLMADI"



Cezaevinden 2008'de çıktığını ifade eden Kenan Şeranoğlu, "Tam 10 sene içinde hiçbir indirim veya aftan faydalanmadan yattım. Bilmem biliyor musunuz ama ben o dönem bağış yapılabilecek neredeyse tüm kurumlara bağış yapmıştım ama tek şartla. Bunu basına, oraya buraya duyurmama şartıyla. Ne üzücü ki biri dahi geçmiş olsun diye tek satır yazmadı ben hapisteyken" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL / Yeni Asır Gazetesi