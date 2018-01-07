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’da katliam gibi : 3 ölü, 2 ağır yaralı

'nın Gördes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 20:41 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 22:46
Manisa’da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

, saat 17.00 sıralarında Gördes Kızıldam köprüsü düzlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametine giden idaresindeki 45 M 2051 plakalı araç, karşı yönden gelen idaresindeki 45 DA 157 plakalı Büyükşehir Belediyesi hizmet aracıyla çarpıştı.


Çarpışma sonrasında 45 M 2051 plakalı araç içerisinde bulunan Ahmet Şengül (31), kayınvalidesi Elveda Kahraman (45) ve 3 yaşındaki çocuğu Ekrem Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, Emine Şengül (30) ve diğer araçtaki Mehmet Kaya yaralandı.


Yaralılar, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yol, daha sonra kontrollü olarak açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa’da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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