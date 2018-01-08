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Kadın biyologun hayatını, incelediği kurtardı

'ya bağlı Cook Adaları'nda yaşayan biyologu Nan Hauser, okyanus açıklarında bir balinayı incelemek için dalış yaptığında, incelediği balina Hauser'ın hayatını kurtardı. Ekibiyle birlikte balinayı incelemek ve görüntülerini çekmek için dalış yapan Hauser, balinanın hareketleri sebebiyle çevrelerinde yüzen köpek balığını fark etmediğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 19:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 20:17
Kadın biyologun hayatını, incelediği balina kurtardı

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, köpek balığını farkına varan , Hauser'ı korumak için önce burnu ve ağzıyla su içerisinde itmeye çalışıp daha sonra 63 yaşındaki biyologu yüzgeçlerinin altına aldı ve Hauser'ı su yüzeyine çıkardı.

Hauser daha önce yunusların kendisi dışındaki başka canlıları koruduğunun gözlemlendiğini; ancak, kendisini koruyan kambur balinanın, yunuslar dışında bir ilk olduğunu söyledi ve ekledi:

"10 DAKİKA BOYUNCA BENİ İTTİ"

"Balina bana yaklaştığında ne yaptığını anlamamıştım. Beni köpek balığından korumak için 10 dakika boyunca itti. Balinalar üzerinde 28 yıldır çalışıyorum ve daha önce herhangi bir balinanın insanlara dokunmakta bu kadar ısrarcı olduğunu görmedim.

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Beni yüzgeçlerinin altına almaya çalıştığında sıkışmaktan korktum fakat balinaların korkudan beslendiklerini bildiğim için sakin kalmaya çalıştım. Balina beni yüzeye çıkardığında teknedeki arkadaşlarımın beni uyarmaya çalıştığını fark ettim."

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Kadın biyologun hayatını, incelediği balina kurtardı
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