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13 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden oldu

'nın Ceylanpınar ilçesi kırsal kesiminde hayvan otlatan 13 yaşındaki A.A.'nın şakalaşırken ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 15 yaşındaki Sığan Kertez öldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 12:11
13 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden oldu

Olay, ilçeye bağlı Ensar Mahallesi kırsalında meydana geldi. A.A., hayvan otlatırken şakalaşmak amacıyla Sığan Kertez'e doğrulttuğu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Sığan Kertez yaralandı. Arkadaşını yanlışlıkla vuran A.A.'ın yardım istediği çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlileri Kertez'i ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Acil servise müdahale edilen Kertez, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma A.A.'yı gözaltına aldı.

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13 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden oldu
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