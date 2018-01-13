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'da 'bomba taşıyan kadın' alarmı!

'ya 'dan gelen montlu bir kadının bomba taşıyor olabileceği ı üzerine polis alarma geçti. Kısa süreli yaşanan panik, bahse konu şüpheli kadının üstünde patlayıcı maddeye rastlanmaması üzerine son buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 17:06
Adana'da 'bomba taşıyan kadın' alarmı!

Seyhan ilçesindeki Mücahitler Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüyen montlu ve çantalı bir kadından şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. Genç kadın Kıyıboyu Caddesi'ne ulaştığında polis tarafından gözaltına alındı. Montundaki şişkinlik nedeniyle bomba şüphesi taşıyan kadın ters kelepçelendi. Kadının şüpheli ifadeleri polisi daha çok kuşkuya düşürdü. Kadına üst araması yapması için kadın polis ve terörle mücadele ekipleri çağrıldı.

ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEY BULUNMADI

Bu sırada kavşaktaki yollar polis tarafından kapatıldı. Uzun namlulu silahlı polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının çantasında herhangi bir olumsuz madde bulunmazken Fatma Ş. isimli bir kimlik bulundu. Kadın polis olay yerine gelerek Fatma Ş'ye üst araması yaptı. Fatma Ş'nin üzerinde herhangi bir şey bulunmayınca kelepçeleri sökülerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Genç kadının "Ben 'da 1 hafta önce evden kaçtım. Şimdi evime dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

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Adana'da 'bomba taşıyan kadın' alarmı!
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