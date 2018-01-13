“Müdür sucuk partisi yapıyor” diyerek saldırdılar! Bakın gerçek ne çıktı?

Geçtiğimiz yıl İstanbul Erkek Lisesi'nde Okul Aile Birliği'nin başlattığı kışkırtmanın bir benzeri Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde yaşanıyor. Bir haftadır Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'e yönelik CHP ve PKK medyasının yaptığı saldırının perde arkası ortaya çıktı. Okul Aile Birliği yöneticileri Nilgün Kamakgün ve Melek Görk'ün ideolojik sol örgütleri tahrik ederek yaptığı provokasyon CHP ve PKK medyasında geniş yer bulması üzerine tartışma farklı bir boyut kazandı. Öğrencilerle iyi iletişim kurmaya çalışan Müdür Necati Yener hakkında başlatılan iftira kampanyasının arkasında ise ideolojik nedenlerin yattığı öğrenildi.

OKUL AİLE BİRLİĞİ SOL ÖRGÜTLERİ KIŞKIRTIYOR

Okul müdürü Necati Yener'in öğrencilerle iyi iletişim kurmak için organize ettiği gezileri ve yemekli toplantıları provoka etmeye çalışan Okul Aile Birliği üyeleri Nilgün Kamakgün, Melek Görk, Sibel Özkan Tarım ve Duygu Yalçıner sosyal medya üzerinden CHP ve PKK medyasının önemli isimlerini organize ederek gerçekleştirdikleri şov Cuma günü medyada geniş yer aldı. Okul Aile Birliği'nin çağrısı ile Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne akın eden CHP ve PKK medyası tek taraflı yayınları ile okulda eğitim yapılmasının önüne geçiyor. "Sucuk partisi yapılıyor" şeklinde haberlerle okul müdürünü itibarsızlaştırmaya çalışan Okul Aile Birliği yöneticileri, öğrencileri de müdür aleyhinde kışkırtarak okulu eğitim yapılamaz bir kurum haline getirmeye çalıştığı belirtiliyor.





SOSYAL MEDYADAN TAHRİKE DEVAM

PKK'ya yakınlığı ile bilinen Birgün Gazetesi, DHKP-C'ye yakın Halkevleri, FETÖ'nün sesi Cumhuriyet ve CHP'li Barış Yarkadaş ile birlikte Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'e yönelik itibarsızlaştırma kampanyası başlatan Okul Aile Birliği yöneticilerinin derdinin aslında eğitim olmadığı belirtiliyor. Öte yandan okulda eğitimi engellemeye çalışan Okul Aile Birliği yöneticileri hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

ÖĞRENCİ VELİLERİ EĞİTİMİ ENGELLEYEN OKUL AİLE BİRLİĞİ'NE TEPKİLİ!

Okul müdürü Necati Yener ile iyi iletişim kuran ve yemekli toplantılara katılan öğrencilerin fotoğraflarını çeken Okul Aile Birliği yöneticileri, okulda eğitim yapılmasını engelleyerek açık açık suç işliyor. CHP'li Barış Yarkadaş'ı da arkasına alan Okul Aile Birliği yöneticileri "Cağaloğlu Anadolu Lisesi Bizimdir" sloganı ile proje okullar kapsamındaki lisede eğitimi kilitlemeye çalışması diğer velilerin de tepkisine neden oluyor. İdeolojik bir yaklaşım içerisinde öğrencilerin gelecekleri ile oynayan Okul Aile Birliği'ne isyan eden öğrenci velileri hazırladıkları bir basın açıklaması ile tepkilerini dile getiriyorlar.



Cağaloğlu Anadolu Lisesinde veliler müdüre sahip çıktı

İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'e destek veren ailelerin hazırladığı "Müdürümüz Necati Yener'e Atılan İftiraları Kınıyoruz" başlıklı bildiriden önemli bölümler:

MÜDÜRÜMÜZ İFTİRALARLA LEKELENMEYE ÇALIŞILIYOR

Osmanlı'dan günümüze her daim başarılar ve övgülerle anılan okulumuz Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin tarihi, maalesef uzun bir süredir Müdürümüz Necati Yener ve okul idaresi üzerinden yürütülen karalama ve iftira faaliyetleriyle lekelenmeye çalışılmaktadır.

İFTİRALARA ÜZÜLEREK ŞAHİT OLDUK

Bu durum CHP milletvekillerinin araya sokulması ile daha farklı bir çehreye bürünmektedir. Maalesef bazı medya organlarında okul müdürü Sayın Necati Yener'e atfedilen ve asla gerçeği yansıtmayan iftiralarla dolu haberlere üzülerek şahit olduk.

ÖĞRENCİLERLE İYİ İLİŞKİ KURMASI ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Bir müdür düşünün ki; sınav dönemi bitmiş ve öğrencilerine stresli ve yorucu bir haftanın sonunda rahatlamaları, moral bulmaları ve yeni döneme daha zinde başlamaları için bir etkinlik düzenliyor. Bu faaliyet aynı zamanda son iki ortak sınavlardan sonra yapılan geleneksel bir faaliyettir. Fakat her fırsatta etkinliklerimizi baltalama girişimleri bu faaliyette de devam etmiştir. Öğrencileri için bu kadar ince ayrıntıları düşünen bir müdürün daveti hakaretler eşliğinde yapmasını düşünmek nasıl bir mantığın ürünüdür.





BU İFTİRAYI BİLE ATTILAR!

Hangi yetkili davetini baltalar. Hatta daha ileri gidip "Buranın Allah'ı benim" dediğini söylemek, Necati Yener gibi kişiliği, karakteri ve inancı belli, buna tüm öğretmen ve öğrencilerin şahit olduğu, hatta kendisine bu karalamaları yapan, iftiraları atanların da söylediği gibi okulda mescit açan birinin ifade etmesi asla kabul edilemez bir iftiradır. Şu ana kadar atılan iftiralara bunu da eklemişlerdir.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, kimin, kimi Allah yerine koyduğunu görmek istiyorsa, cesareti varsa bir okul müdür ile değil kendi geçmişi ile yüzleşsin.

OKUL AİLE BİRLİĞİ ETRAFINDA TOPLANMIŞ BİR AZINLIK!

Cağaloğlu'nda neler oluyor diye soranlara sözümüz şudur: Okul Aile Birliği etrafında toparlanmış bir azınlığın, Necati Yener'e karşı okulumuza atandığı Nisan 2015'den beri sürdürdükleri düşmanca bir savaş vardır. Burada okulu bloklaştıran, cepheleştiren taraf Okul Aile Birliği'dir. Kendi odalarına çekilip, kapıyı kilitleyip sürekli Necati Yener ve okul idaresi ve okul hakkında nasıl iftiralar atarız, hangi medya kuruluşunda nasıl yalan haber çıkartırız gibi gündemleri ile okula hiçbir fayda sağlamayan bir örgütlü azınlık ile karşı karşıyayız.

NECATİ YENER BU OKULA YENİ GELMEMİŞTİR!

Necati Yener bu okula yeni gelmemiştir, kendisi uzun yıllar burada matematik dersi vermiş bir eğitimcidir. Müdür olarak görev yaptığı süreçte ise, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin eğitim kalitesi arttığı, başarı ortalamaları yükseldiği, hatta 2017 üniversite sıralamalarında Türkiye 2.si olduğu bilinmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ve dahi öğretmenlerin düzenlediği bütün etkinlik ve sosyal faaliyetlere destek verdiği herkes tarafından yine bilinen bir gerçektir. Okulun fiziki şartlarında meydana gelen iyileştirmeler ise asla inkar edilmemelidir.





OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN TEK OLUMLU ADIM YOK!

Necati Yener bunları, her attığı adımı şikayet etmeyi görev bilen bu velilerle birlikte değil, onlara rağmen yapmıştır. Gerek Fatih, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, gerekse yardımsever ve gönüllü okul velilerinin desteği ile yapmıştır. 2016 Kasım'ında büyük yaygaralar kopararak, algı kampanyaları ile zafer kazanmışçasına seçim sonucu ilan eden Okul Aile Birliği yönetimi ve çevresindeki veliler Cağaloğlu adına en ufak olumlu bir adım atmamış, tersine okulun adının kirletilmesi için azami çaba sarf etmişlerdir. Buna öğretmenler ve ilgili bütün velilerimiz şahittir.

OKULUMUZUN BAŞARILARI SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Karalamaları yapan bu sınırlı veli gurubu, okulda yapılan tüm olumlu etkinlikleri sabote etmeye çalışmaktadırlar. Güçleri yetmediğinde kendileri ve yandaşları devreye girmektedir. Buna rağmen, okulun büyük bir çoğunluğu bu azınlığın kara propagandalarına yüz vermemekte, okul idaresi ve öğretmenleriyle beraber tüm faaliyetlerde birlikte çalışarak varlık göstermektedir. Okulumuz CALMUN, G-20 etkinlikleri, TÜBİTAK Projeleri, Satranç turnuvaları, sportif etkinlikler gibi pek çok etkinlikle adını duyurmaya devam etmektedir.

EVLATLARIMIZI GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TESLİM EDİYORUZ

Bizler Cağaloğlu'na, Necati Yener'e evlatlarını gönül rahatlığıyla teslim etmiş veliler olarak, Okul Aile Birliği'nin Eski Türkiye özlemlerinin, baskıcı, tek tipçi zihniyetlerinin, olursa benim olsun, olmazsa kimsenin olmasın anlayışlarının, Necati Yener şahsında siyasi bir hesaplaşma çabalarının farkındayız. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, memlekette iktidarı ele geçiremeyenlerin, okulu ele geçirmeye çalıştıkları bir siyasi arena haline getirilmek istenmektedir. Ancak burası siyasi arena değil, eğitim yuvasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZ MÜDÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKSIN

Bu yüzden Necati Hocamızın yanındayız. Okulumuzun adını karalamak isteyenlerin karşısındayız.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı ve müsteşarımızı, İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve duyarlı tüm eğitim camiasını Necati Yener'e sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Bütün kin ve nefret oklarına hedef olan Müdürümüz Necati Yener Cal'da kalmalıdır. Bu iftiraları atan velilerin ve onlara alet olan bir kısım medyanın, okulun huzurunu bozmalarını engellemek için idari tüm adımlar atılmalıdır.

Necati Yener ve okulumuz sahipsiz değildir. Cağaloğlu bir grup azınlığın değil halkındır, hepimizindir.

Teşekkür ederiz.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Velileri