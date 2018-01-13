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Dert dinleyip günde 200 lira kazanıyor

'de yaşayan 67 yaşındaki , her gün Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde oturup, 5 TL'ye dert dinliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 12:18
Dert dinleyip günde 200 lira kazanıyor

Yol kenarına koyduğu taburesine oturan Türkay, kartona yazdığı '5 TL'ye dert dinlenir' yazısıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Derdi tasası olanlar 5 lira karşılığında 'a içini döküyor. İnsanların daha çok ayrılık ve aşk gibi konularda kendisiyle dertleştiğini söyleyen Nur Türkay, "Çok insanın derdi var, millet dolu. Benden akıl isteyenler oluyor. Yaşadıkları durumu anlatıp sıkıntıdan nasıl kurtulacağına dair bana akıl danışıyorlar. Ben de yaşım ve deneyimlerim doğrultusunda onlara yardımcı oluyorum. İnsanlar için ayrılık ve aşk sorunları daha önemli. İşsiz ve parasız da olsalar bana sevgililerini anlatıyorlar. Her yaştan insan gelip konuşuyor" dedi.

Her gün sabahtan akşama kadar dert dinleyen Türkay, bazı günler 50 lira bazı günler ise 200 lira kazandığını söyleyerek "Ama para geldiği gibi gidiyor. Sokak hayvanlarına mama alıyorum. 3 ayda bir yaşlılık maaşım olsa da herkesin geçim derdi var" diye konuştu.

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Dert dinleyip günde 200 lira kazanıyor
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