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İş makinesini binanın çatısına böyle çıkardılar!

’da 5 katlı bir binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler şaşırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:56
İş makinesini binanın çatısına böyle çıkardılar!

'un Gazi ile Bahabey Caddesi'ni kesiştiren kavşağa gelen trafik polisleri, bölgeyi yaya geçişine kapattı. Ekipler kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi.

Vinç yardımıyla 5 katlı binanın yıkımı için çatısına iş makinesi çıkarıldığını görenler yağmura aldırış etmeden meraklı gözlerle olup biteni izlemeye başladı. Görevliler iş makinesini vinç ile binaya çıkarmaya çalışırken, bazı kişiler tehlikeye aldırış etmeden cep telefonları ile bu çalışmayı görüntüledi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrası iş makinesi, vinç yardımıyla çatıya çıkarıldı.

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İş makinesini binanın çatısına böyle çıkardılar!
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