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Kuyumcuda altın biberon ve emzik satışı...

’daki kuyumcularda satılan altın çanta ve ayakkabıdan sonra altın emzik ve biberonlar herkesin ilgisini çekiyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:54
Kuyumcuda altın biberon ve emzik satışı...

'da bir kuyumcunun tasarlayıp satışa sunduğu 14 ayar altından yapılan emzik ve biberon göz kamaştırıyor. Altından ayakkabı, kalem ve çanta gibi ürünlerden sonra piyasaya çıkan altın emzik ve biberona en çok turistler rağbet gösteriyor. Altın bilezik, kolye, küpe, saat, inci gibi ürünler dışında bu tür ürünlerin daha ilgi çekici ve şaşırtıcı olduğunu dile getiren Semih Mücevherat'ın sahibi Semih Güngördü, "Bebek rahatsız olmasın diye sadece ön kısmını altın olarak tasarlıyoruz. İnce işlemelerden oluşuyor. İsteğe göre farklı çizimler de gerçekleştirebiliyoruz. Biberon ve emzikleri genellikle Arap turistler daha çok talep ediyor. Emzik ve biberon fiyatı ortalama 500 ila bin 500 lira arasında değişiyor" dedi.

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Kuyumcuda altın biberon ve emzik satışı...
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