Mühendisliği bıraktı, babasının tamirhanesinde çalışmaya başladı

Körfez ilçesinde oturan Aykut Alpergin, 2014 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Alpergin mezun olduktan sonra bir süre bir işletmede çalıştı. Ancak, ücret düşük olunca Aykut Alpergin, baba mesleği oto tamircilğini sürdümeye karar verdi. Aykut Alpergin, babası Alaattin Alpergin'in Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde çalışmaya başladı. Sektörde mühendislere düşük ücretler verildiğini söyleyen Aykut Alpergin, şöyle dedi: