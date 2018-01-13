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Mühendisliği bıraktı, babasının tamirhanesinde çalışmaya başladı

'nin Körfez ilçesinde, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden 3.5 yıl önce mezun olan Aykut Alpergin (28), sektörde ücretler düşük olduğunu görünce babasının oto tamirhanesinde çalışmaya başladı. Alpergin, "Mühendisliği bitirdikten sonra bir yerde çalışmaya başladım. Fakat mühendislere verilen değer bayağı düşük olduğundan babamın mesleğini devam ettirme kararı aldım" dedi.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 11:50
Mühendisliği bıraktı, babasının tamirhanesinde çalışmaya başladı

Körfez ilçesinde oturan Aykut Alpergin, 2014 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Alpergin mezun olduktan sonra bir süre bir işletmede çalıştı. Ancak, ücret düşük olunca Aykut Alpergin, baba mesleği oto tamircilğini sürdümeye karar verdi. Aykut Alpergin, babası Alaattin Alpergin'in Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde çalışmaya başladı. Sektörde mühendislere düşük ücretler verildiğini söyleyen Aykut Alpergin, şöyle dedi:

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Mühendisliği bıraktı, babasının tamirhanesinde çalışmaya başladı
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