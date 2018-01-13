Son dakika: Beylikdüzü'nde konteynırda yangın: 3 işçi hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı barakada yangın çıktı. Çıkan yangında barakada bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Yangın, 06.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynerde iddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Durumu gören yabancı uyruklu kişiler durumu patronlarına bildirdi. Patronları da hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine destek ekipler istendi.



KONTEYNIRDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeri giren ekipler 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.