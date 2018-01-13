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Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin geliştirdiği sistem üzerinde kağıt form doldurularak tutulan keza tespit tutanakları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge gereğince artık lardan da doldurulabiliyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2018 19:00
Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı

Dünyada bu alanda geliştirilen "ilk uygulama" olma özelliği taşıyan mobil tutanağı uygulaması ile kağıt form ve kalem kullanmadan larından hızlıca kaza tutanağı girişi yapılabiliyor.

Bu uygulama sayesinde kazaların sebebiyet verdiği trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması hedefleniyor. Sigortalılar için birçok avantaja sahip olan tutanağı doldurmak için taraflardan birinde bir akıllı telefon bulunması yeterli. Tüm işlemler tüm taraflar için tek akıllı telefon ile yapılabiliyor.

Mobil kaza tutanağının akıllı telefondan doldurulmasından sonra tüm işlemler elektronik ortamdan takip ediliyor. Uygulama üzerinden araç plakası ve T.C. kimlik numarasının girilmesi ile birçok bilgi otomatik olarak dolduruluyor.

Sigortalılara her yönden büyük kolaylık getiren "Mobil Kaza Tutanağı" uygulaması Apple Store ve Google Play Store'lerden indirilebiliyor.

Bu uygulama ile birlikte; hızlı ve kolay kaza tutanak girişinin sağlanması, kaza sonrası trafik yoğunluğunun azalması, uygulamadaki yönlendirmeler ile tutanak girişindeki hata oranının azaltılması, kaza sonrası işlemlerin sonuçlanma süresinin azalması, kare kod uygulaması ile poliçe bilgilerine hızlı erişimin sağlanması, kağıt form taşınmasına gerek kalmaması, kazaya neden olan yerlerin hızlı ve kesin tespitinin yapılması, kaza anında bilgilerin sigorta şirketlerine iletilmesinin amaçlandığı bildirildi.

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Trafikte akıllı tutanak dönemi resmen başladı
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