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Türkiye kaçırılan tarihinin peşine düştü!

Fransa, İngiltere, Danimarka ve ABD ile iadesi istenen 56 kültür varlığına ilişkin dosyanın müzakereleri sürüyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 17:13
Türkiye kaçırılan tarihinin peşine düştü!
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Türkiye kaçırılan tarihinin peşine düştü!
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