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Türkiye kaçırılan tarihinin peşine düştü!
Türkiye kaçırılan tarihinin peşine düştü!
Fransa, İngiltere, Danimarka ve ABD ile iadesi istenen 56 kültür varlığına ilişkin dosyanın müzakereleri sürüyor.
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
17:13
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