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Uzaya kapı yapmışlar

Keops Piramidi’nde keşfedilen 30 metre derinliğe sahip odadaki iki kapı takımyıldızlarına bakıyor. Bu bölümün ’un ölüm yolculuğu için hazırlandığı düşünülüyor

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Giriş Tarihi: 13.1.2018
Uzaya kapı yapmışlar
Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi'nde bulunan odanın sırları aydınlatılıyor. Japon ve Fransız bilim insanları tarafından kozmik-ışın görüntüleme yöntemiyle geçen kasımda bulunan odada çalışmalarını sürdüren arkeologlardan dün yeni bir açıklama geldi. İtalyan astrofizikçi Giulio Magli, yeni keşifleri hakkında "Oda 30 metre derinlikte. 'un ölüm sonrası yolculuğu için tasarlandığını düşünüyoruz. Odada meteor demirlerinden yapılmış bir taht var" dedi. Tezlerini o dönemdeki cenaze geleneği ile bulguları birleştirerek ortaya koyduklarını belirten Magli, "Firavun için hazırlanmış bu taht, ölüm sonrasında yolculuğa göre tasarlanmış. Odanın etrafında 4 kapı var. 2'si güneye yani giriş kısmına bakıyor, kuzey kısmındaki diğer 2'si ise uzaya açılıyor. Yani bu iki kapı kitaplarda geçen "gökyüzü kapısı" diyebiliriz. Takımyıldızlarına bakan bu iki kapıdan Firavun'un tahtı üzerinden uzaya çıkacağı düşünülmüş" ifadelerini kullandı. Mısır'da 4. hanedanlığın 2. firavunu Khufu adıyla da anılan Keops Piramidi'nin MÖ 2551-2560 yıllarında inşa edildiği sanılıyor.
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Uzaya kapı yapmışlar
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