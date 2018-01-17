Kendisine küfür edeni öldürdü

İstanbul
Beykoz'da 24 yaşındaki Sinem A., bir evde birlikte alkol aldığı Uğur Gümüş'ü bıçaklayarak öldürdü, aynı evde bulunan Süleyman Bostan'ı da ağır yaraladı. Beykoz Rüzgarlıbahçe Zambak Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda Sinem A. (24) Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) birlikte alkol almaya başladı. İddiaya göre Uğur Gümüş, Sinem A.'ya küfür
ve hakaret edince tartışma çıktı. Sinem A. evde eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş'e, daha sonra da Süleyman Bostan'a sapladı. Mahalle sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polisi aradı. Ağır yaralı olan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırıldı. Sinem A. gözaltına alındı. Gümüş, hayatını kaybetti.