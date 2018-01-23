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Mehmetçiğimizin yanındayız

nın ünlüleri , Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de kararlılıkla sürdürdüğü “ Harekâtı”na sosyal medyadan destek verdi. İşte o mesajlar:

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Mehmetçiğimizin yanındayız
Ajda Pekkan: Dualarımız tüm Mehmetçiklerimiz ve özellikle Afrin'de görev yapmakta olanlar için...

İbrahim Tatlıses: Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu'nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun... Dualarımız sizinle...

Seda Sayan: (#kurbanolsunlar etiketi ile) Allah yar, yardımcınız olsun.

Burak Özçivit : (Yakında vizyona girmesi planlanan "Can Feda" isimli filminden asker üniformalı pozunu paylaşarak) Allah ordumuzu korusun. Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.

Şahan Gökbakar: Allah yardımcınız olsun. Yanınızdayız. Sırf Güney'de degil, Ege'de bazı şerefsizlere geçit vermeyen yiğit donanmamıza da helal...

Hülya Koçyiğit : Evlatlarım sağ salim dönmeniz için bütün kalbimle dua ediyorum. Allah yardımcımız olsun.

Sunucu Esra Erol Özbir: Operasyon uluslararası hukukun genel ilkelerine ve BM anlaşmasına uygun ve 'Meşrudur'. Dualarımız sizinle, Allah yardımcınız olsun kahraman Mehmetçik.

Yıldız Tilbe: Allah bütün askerlerimizi korusun, anababalarına kavuştursun inşallah... Allah memleketimize ve tüm mazlumlara yardım etsin. Allah iyileri masumları her yerde korusun, kötülerin kötülüklerini de kendilerine dolasın Rabbim inşallah...

Ceyda Düvenci: Şu anda evinde yüreği yerine sığmayan, dualarla uykusuz evladından haber bekleyen yüzlerce ana var... Allah hayırlı haberler getirsin, evlatlar sağlıkla ana ocaklarına dönsün.

Simge Sagin: Onların yüzlerinde bir zerre korku yok! Helal olsun size, bu ülkeye çok şey yapmaya çalıştılar! Ama yapamadılar çünkü bizim aslan gibi Mehmetçiğimiz var!

Sudan'dan dua
Afrin'e yönelik operasyon sürerken, 'nin desteğini esirgemediği Sudanlı öğrenciler, Hep bir ağızdan Fetih suresini okuyarak Türk askerine dua etti. AA

Rahatsız oldular!
Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonlarından bazıları rahatsız oldu. Oyuncu Barış Atay, "Afrin, Suriye halkınındır. Uzattığınız, değil savaş baltasıdır" sözleriyle teröristlerin yanında durdu. Oyuncu Meltem Cumbul operasyona karşı duruşuyla tepki çekti. Tiyatrocu Levent Üzümcü de Türkiye'nin Afrin operasyonuna 'goygoyculuk' sözleriyle dil uzattı. AA
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Mehmetçiğimizin yanındayız
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