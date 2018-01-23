Mehmetçiğimizin yanındayız

Ajda Pekkan:
Dualarımız tüm
Mehmetçiklerimiz
ve özellikle Afrin'de
görev yapmakta
olanlar için... İbrahim Tatlıses:
Kahraman
Mehmetçiklerimize
Afrin
Operasyonu'nda
başarılar diliyorum.
Allah yar ve
yardımcınız olsun...
Dualarımız
sizinle... Seda Sayan:
(#kurbanolsunlar
etiketi ile) Allah yar,
yardımcınız olsun. Burak Özçivit :
(Yakında vizyona girmesi planlanan
"Can Feda" isimli filminden
asker üniformalı pozunu
paylaşarak) Allah ordumuzu
korusun. Bütün dualarımız,
yüreğimiz sizlerle. Şahan Gökbakar:
Allah yardımcınız
olsun. Yanınızdayız.
Sırf Güney'de degil,
Ege'de bazı şerefsizlere
geçit vermeyen
yiğit donanmamıza
da helal... Hülya Koçyiğit :
Evlatlarım sağ
salim dönmeniz için
bütün kalbimle dua
ediyorum. Allah
yardımcımız olsun. Sunucu Esra Erol Özbir:
Operasyon uluslararası hukukun
genel ilkelerine ve BM anlaşmasına
uygun ve 'Meşrudur'.
Dualarımız sizinle, Allah yardımcınız
olsun kahraman Mehmetçik. Yıldız Tilbe:
Allah bütün askerlerimizi
korusun, anababalarına
kavuştursun
inşallah... Allah
memleketimize ve
tüm mazlumlara
yardım etsin. Allah
iyileri masumları her
yerde korusun, kötülerin
kötülüklerini de
kendilerine dolasın
Rabbim inşallah... Ceyda Düvenci:
Şu anda evinde
yüreği yerine sığmayan,
dualarla
uykusuz evladından
haber bekleyen
yüzlerce ana var...
Allah hayırlı haberler
getirsin, evlatlar
sağlıkla ana ocaklarına
dönsün. Simge Sagin:
Onların yüzlerinde bir zerre korku
yok! Helal olsun size, bu ülkeye
çok şey yapmaya çalıştılar! Ama
yapamadılar çünkü bizim aslan
gibi Mehmetçiğimiz var! Sudan'dan dua
Afrin'e yönelik operasyon sürerken, Türkiye
'nin desteğini esirgemediği Sudanlı öğrenciler, Hep bir ağızdan Fetih suresini okuyarak Türk askerine dua etti. AA Rahatsız oldular!
Türkiye
Cumhuriyeti'nin
Suriye'deki
terör hedeflerine
yönelik
operasyonlarından
bazıları
rahatsız oldu.
Oyuncu Barış
Atay, "Afrin,
Suriye halkınındır.
Uzattığınız, Zeytin Dalı
değil savaş
baltasıdır"
sözleriyle
teröristlerin
yanında durdu.
Oyuncu
Meltem
Cumbul operasyona
karşı
duruşuyla
tepki çekti.
Tiyatrocu
Levent
Üzümcü de
Türkiye'nin
Afrin operasyonuna
'goygoyculuk'
sözleriyle
dil
uzattı. AA