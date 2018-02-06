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'de muhasebeci i

'de muhasebeci olduğu öğrenilen (36) silahla vurularak öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 09:58
Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Olay saat 21.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan sitenin B Blok 25 numaralı dairesinde gerçekleşti. Edinilen Bilgiye göre silahlı kişi yada kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya'nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya'ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya'yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. haberini alarak olay yerine gelen 'nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Ataşehir'de muhasebeci cinayeti
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