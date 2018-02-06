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’da operasyonu

, ve ilçelerinde, özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 05:45 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 05:47
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

'da gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, , ve ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
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