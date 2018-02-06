İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü, Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.