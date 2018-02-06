‘Siyanür’ alarmıyla karantinaya alınan bölgede yaşam normale döndü

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokaktaki bir apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Sercan Çırağ, başına geçirdiği bir poşet ve başında 'siyanür kullandım, yaklaşmayın' notuyla ölü bulundu. Notu gören sağlık ekipleri ile Çırağ'ın ağabeyi ve kız arkadaşı da tedbir amaçlı hastanede karantinaya alındı. Olayın ardından Çırağ'ın bulunduğu apartman ile yan tarafındaki apartmanda yaşayan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sokak ise güvenlik şeridi çekilerek karantinaya alındı. Siyanür şüphesiyle bölgeye Afyon'dan AFAD'a bağlı özel bir ekip gelerek, Çırağ'ın intihar ettiği odada hidrojen siyanür ve hidrojen sülfür maddeleri olduğunu tespit etti. Ekipler, söz konusu kimyasalın havalandırma yöntemiyle etkisini kaybedeceği bilgisini bölgedeki yetkililerle paylaşması üzerine, havalandırma işlemleri gerçekleştirildi.

KEDİSİNİN GÖZÜ YOLLARDA

Olaydan bir gün sonra bölgedeki karantina kaldırıldı ve boşaltılan 2 apartmandaki vatandaşlar evlerine döndü. Bugün ise ev sahiplerinin evlerinde hummalı bir temizlik çalışması yaparken, Çırağ'ın kedisinin saatlerce evin içerisinde kalmasına karşın kimyasaldan etkilenmediği ve olayın gerçekleştiği odanın balkonu ile penceresine zaman zaman çıkarak adeta sahibinin yolunu gözlediği görüldü

KARANTİNAYA ALINAN 5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, intihar olayının hemen ardından eve giren ve Çırağ'a yaklaştığı için tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak 24 saat karantinaya alınan 3 sağlık ekibi, Çırağ'ın ağabeyi ve kız arkadaşında ise yapılan araştırmalar sonucu herhangi bir kimyasala rastlanmadığı öğrenildi. Yetkililer, 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

26 yaşındaki Sercan Çırağ'ın cenazesinin ise bugün Adana'da toprağa verilmesi bekleniyor.