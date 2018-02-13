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11. kattan düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden güzel haber

'da inşaatın 11'inci katından düşen Yunus Emre Faraşoğlu (20) ile kendisini yakalamaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu'ndan (23) iyi haber geldi. Yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu, canlandırma odasından yoğun bakım ünitesine alınırken, 2 bacağı kırılan Ali Faraşoğlu ise taburcu edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:52
11. kattan düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden güzel haber

Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

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11. kattan düşen işçi ve onu tutmaya çalışan ağabeyinden güzel haber
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