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ihalesine giren 6 teşebbüse

, ilacı hazırlama alanında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında açtı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kemoterapi ilacı hazırlama ihalelerinde "danışıklı hareket edildiği" iddiasına ilişkin yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 19:17
Kemoterapi ihalesine giren 6 teşebbüse soruşturma

tarafından, ilacı hazırlama alanında faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında açılmasına karar verildi.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18 Ocak 2018 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. AŞ, Santek Sağlık Tur. Teks. San. ve Tic. AŞ, Meditera İthalat ve İhracat AŞ, Onkofar Sağlık Ürünleri San. ve Tic. AŞ, İnvotek Sağlık Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. ve Korulu Grup Sağlık Hizmet İnşaat Taahhüt Makina Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 4054 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

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Kemoterapi ihalesine giren 6 teşebbüse soruşturma
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