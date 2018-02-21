Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tekirdağ'da piton yılanı ölüsü bulundu

'da yılanı ölüsü bulundu

'ın Şarköy ilçesinde 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede olduğunu tahmin ettikleri yılanla ilgili gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 16:34
Tekirdağ'da piton yılanı ölüsü bulundu

Şarköy'ün İstiklal Mahallesi, Killik mevkiinde dev yılan ölüsünü bulan kişi, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne götürdü. Burada avcılar tarafından şaşkınlıkla incelenen yılanın yapılan ölçümünde 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi. Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nden bir ekip Şarköy'e giderek yılanı aldı. Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak, vatandaşlarla da görüştü.

"BÖLGEDEKİ DOĞAL HAYATTA YOK"

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede yılanın olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını belirten İnal, "Fotoğraflardan yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp Orman Fakültesi'ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da piton yılanı ölüsü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN