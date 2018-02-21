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odasındaki dayak iddiasına soruşturma

'da bir öğrenci yurdunda kalan lise 1. sınıf öğrencisinin arkadaşları tarafından darbedilmesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 15:33
Yurt odasındaki dayak iddiasına soruşturma

İddiaya göre, kent merkezinde bir devlet yurdunda kalan 14 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi G.K.Ç, 18 Şubat Pazar günü odasında arkadaşları tarafından sopayla darbedildi.

Ertesi gün okula giden G.K.Ç'nin yüzündeki morlukları gören öğretmenleri, durumu ailesine bildirdi.

G.K.Ç'nin yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından anne ve babası emniyete giderek şikayetçi oldu.

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G.K.Ç'nin arkadaşları tarafından darbedilmesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Necmeddin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun incelendiğini belirterek, "Şu anda konuyu araştırıyoruz. İlgili kurumlar gerekli çalışmayı yapar ve ona göre de işlem başlatılır. Gereği neyse o yapılır." dedi.

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