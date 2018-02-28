Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ormanda mışıl mışıl uyurken yakalandılar

Ormanda mışıl mışıl uyurken yakalandılar

'da 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen 2 kişi, ormanlık alanda uyurken jandarma tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 28.2.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 28.2.2018 08:16
Ormanda mışıl mışıl uyurken yakalandılar

'nın Yunusemre ilçesi 'nde 15 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi oldukları öğrenilen A.Ç. (27) ve G.Ş. (27), ormanlık alanda uyudukları sırada jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı bir motosikletle karşılaştı. Çevrede araştırma başlatan ekipler, motosikletin 10 metre yakınında A.Ç. ve G.Ş.'nin uyuduğunu gördü.

Uyuyan şahısların yapılan GBT sorgulamasında 15 ayrı suçtan arandıkları ve cezaevi firarisi oldukları anlaşıldı. Jandarma 2 cezaevi firarisini gözaltına aldı. A.Ç. ve G.Ş. ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanda mışıl mışıl uyurken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN