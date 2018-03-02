Herkesin aşkını konuştuğu adam kanserli eşini döverek hastanelik etti

KANSERLİ KADIN SEVEREK EVLENDİĞİ EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜ



17 yıldır cilt kanseriyle mücadele eden 26 yaşındaki Yeşim Gökyar Kazan, geçtiğimiz aylarda Orhan Kazan isimli şahısla evlenmişti. Herkesin gıpta ile baktığı aşka ise şiddet karıştı.

Orhan Kazan son 2 ayda iddiaya göre eşine şiddet uygulayama ya başladı. "Seninle bir gün ömre bedel" diyerek Yeşimi ve ailesini evliliğe zar zor ikna eden Orhan Kazan, iddiaya göre bir süre sonra "Hastalığından bıktım. İntihar et, sen de kurtul ben de kurtulayım" diyerek kanser hastası eşini dövdü.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

24 Eylül 2017'de İstanbul'da evlendiler. Tüp bebek tedavisine başladılar. Yeşim "Kanser vücudumu sardı. Ama Orhan'ıma bebek vereceğim. Beşiktaşlıyım. Bebeğimizin adı Kartal olacak" diyordu. Orhan da şunu söylüyordu: "Doğum yapınca hücreler yenilenirmiş. En çok 'Yeşim kurtulur' diye çocuk istiyorum. Bu çocuk aşkımızın mucizesi olacak."





''BIKTIM HASTALIĞINDAN, EN İYİSİ SEN İNTİHAR ET'

Bu mutluluk sadece 3 ay sürdü. Yeşim son iki ayda yaşadığı kâbusu şöyle anlattı:

"Orhan uyuşturucu kullandığını benden gizlemişti. Yeniden uyuşturucuya başladı. 'Seninle evlenerek büyük hata yaptım. Bıktım hastalığından, en iyisi sen intihar et. Sen de kurtul ben de kurtulayım' diyordu. Beni eve kapattı. Geçtiğimiz ay öldüresiye dövdü. 1 hafta boyunca kanayan yaralar içinde aç olarak evde yattım."





HASTANEDE DE SALDIRMIŞ

"En sonunda da beni İstanbul'da özel bir hastanenin acil servisinin kapısına bırakıp kaçtı. 1.5 hafta yoğun bakımda yattım. Hastaneye gizlice girip beni dövmeye kalktı. Hemşireler gelince kaçtı."

Baba Erdal Gökyar, "Kızımın tedavisi için bugüne kadar 2 ev satım. Kanser hastası yavruma eziyet eden bu cani yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

42 KİLOYA DÜŞTÜ

25 yaşındaki Yeşim Gökyar 9 yaşında cilt kanseri oldu. Okula gidemedi. Eşinin feci şekilde dövdüğü Yeşim 1.5 hafta hastanede yattı. Şimdi evinde. Ama iyileşemiyor. Dayak sonrası 56 kilodan 42 kiloya düşen Yeşim'in durumu ciddi. Kaçan Orhan Koza aranıyor.