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Pompalı tüfekle kendini vurdu

'da tüfeğe doldur boşalt yapan genç, bu sırada silahın ateş alması üzerine başından vurularak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 3.3.2018 07:19 Güncelleme Tarihi: 3.3.2018 07:19
Pompalı tüfekle kendini vurdu

'da caddede havaya rastgele ateş ettikten sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada kazara kendini başından vuran genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki , Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Daha sonra Gültekin, elindeki tüfeği doldur boşalt yaptığı esnada yanlışlıkla kendini başından vurdu.

Gültekin'in kanlar içinde yere yığıldığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polislerin çağırdığı 112 Acil Servis ekipleri, Aydın Gültekin'in öldüğünü belirledi.

Polis tarafından caddede yapılan incelemede çok sayıda boş kartuş bulundu.

Gültekin'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Pompalı tüfekle kendini vurdu
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