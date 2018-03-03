Pompalı tüfekle kendini vurdu

Adana'da caddede havaya rastgele ateş ettikten sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada kazara kendini başından vuran genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Aydın Gültekin, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etti. Daha sonra Gültekin, elindeki tüfeği doldur boşalt yaptığı esnada yanlışlıkla kendini başından vurdu.

Gültekin'in kanlar içinde yere yığıldığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polislerin çağırdığı 112 Acil Servis ekipleri, Aydın Gültekin'in öldüğünü belirledi.

Polis tarafından caddede yapılan incelemede çok sayıda boş kartuş bulundu.

Gültekin'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.